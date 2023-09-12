Польша продлила запрет на импорт украинского зерна

"Правительство защищает польских фермеров! Мы не откроем границы для украинского зерна! Эмбарго остается!" - написал Моравецкий.

Реакция Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что наше государство, несмотря на войну и блокирование портов Россией, придерживается своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и по праву Всемирной торговой организации.

"У нас нет и не было намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по компенсации убытков за нарушение норм ГСТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле - ред.)", - написал он.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Евросоюз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета должен был завершиться 15 сентября.

При этом в начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

Вчера Моравецкий заявил, что Польша не собирается снимать запрет по импорту агропродукции из Украины, несмотря на решение, которое примет Брюссель.

Добавим, что Украина и большинство европейских стран против продления эмбарго на импорт зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.