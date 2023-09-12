Премьер Польши сделал категоричное заявление о запрете импорта зерна из Украины

Польша не собирается снимать запрет, касающийся импорта агропродукции из Украины. При этом, на решение Варшавы не повлияет даже мнение представителей ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Польша не позволит украинскому зерну нас заполонить. Независимо от того, что решат чиновники Брюсселя, мы не откроем наши границы", - сказал он.

Премьер Польши также прикрепил к посту в Twitter видео, в котором утверждает, что "когда нам нужно было помочь ближним, мы открыли свои сердца и дома". Но "когда дело доходит до борьбы за интересы Польши", в таком случае, по его словам, "интересы польских фермеров будут защищены".

Запрет Польши на импорт зерна из Украины

Польша запретила импорт зерна и других агропродовольствий из Украины 15 апреля. Вскоре запрет Польши на украинское зерно, распространился и на транзит через страну.

В мае Европейский союз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке до середины сентября.

На данный момент известно, что Польша готовит проект решения по продлению запрета на импорт украинского продовольствия и после 15 сентября.