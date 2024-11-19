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Польша пригрозила России закрытием всех консульств в стране

Вторник 19 ноября 2024 14:20
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Польша пригрозила России закрытием всех консульств в стране Фото: Радослав Сикорский, премьер-министр Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Польша закроет все консульства Российской Федерации (РФ) на территории страны, если страна-оккупант продолжит совершать диверсии в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

закрыл консульство в Познани. Если они не остановятся (совершать диверсии в Европе, - ред.), мы закроем остальные", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции.

Дипломатические отношения Польши и России

Дипломатические отношения между Польшей и Россией значительно ухудшились после начала масштабной российской агрессии против Украины в 2022 году. Польша стала одним из ведущих союзников Украины, обеспечивая ее военной, гуманитарной и политической поддержкой. Это, наряду с другими событиями, усилило напряженность в отношениях между Варшавой и Москвой.

В мае 2022 года Польша выслала нескольких российских дипломатов, обвинив их в шпионской деятельности. Кроме того, было разорвано значительное количество экономических и энергетических соглашений с Россией.

Польша активно поддерживает усиление санкционного давления на Кремль и призывает к консолидированной реакции международного сообщества. В то же время страна открыто принимает украинских беженцев и всячески способствует поддержке Киева в борьбе против агрессора.

В октябре в Польше 51-летний гражданин Украины признался в том, что "российские службы приказали ему поджечь Вроцлав".

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