Польша закупит у Швеции три подводные лодки на фоне угрозы России

Польша, Среда 26 ноября 2025 19:11
Польша закупит у Швеции три подводные лодки на фоне угрозы России Фото: подводная лодка 5-го поколения А26 "Блекинге" (Saab)
Автор: Антон Корж

Польша заявила, что закажет три новейшие подводные лодки у шведской корпорации Saab в рамках многомиллиардного соглашения на многие миллиарды евро. Заказ подводных лодок станет ключевым элементом усиления Польши в регионе Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заказ подводных лодок состоялся на фоне усиления напряжения в регионе Балтии и роста российской угрозы. Программа по усилению подводной компоненты ВМС страны получила название "Орка" ("Косатка").

"Швеция представила лучшее предложение с точки зрения всех критериев, сроков поставки и операционных возможностей, особенно в Балтийском море", - прокомментировал заказ министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

Сделка оценивается примерно в 10 миллиардов злотых (2,73 миллиарда долларов). При этом Швеция также обязалась купить у Польши вооружение, а кроме этого, предоставит тренировочную подводную лодку для ВМС страны.

Тип подводной лодки, которую передадут Польше - А26 "Блекинге", один из самых новых типов кораблей, разработанных шведами. Первые поставки ПЛ начнутся в 2030 году при условии, что контракт будет заключен в первом квартале 2026 года.

"Это соглашение создает общую систему подводных операций в Балтийском море и укрепляет оперативную совместимость между шведским и польским флотами", - прокомментировал соглашение шведский министр обороны Пол Йонсон.

Напомним, Швеция может помочь Украине с оплатой сделки на поставку 150 истребителей JAS-39 Gripen шведского производства. Рассматривается ряд вариантов, которые помогут с финансированием сделки.

Еще сообщалось, что датская компания Terma совместно с украинской Odd Systems работают над доступной системой противовоздушной обороны, предназначенной для перехвата вражеских беспилотников.

