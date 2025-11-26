ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Польща придбає у Швеції три підводні човни на тлі загрози Росії

Польща, Середа 26 листопада 2025 19:11
UA EN RU
Польща придбає у Швеції три підводні човни на тлі загрози Росії Фото: підводний човен 5-го покоління А26 "Блекінге" (Saab)
Автор: Антон Корж

Польща заявила, що замовить три новітні підводні човни у шведської корпорації Saab в рамках угоди на багато мільярдів євро. Замовлення підводних човнів стане ключовим елементом посилення Польщі в регіоні Балтійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Замовлення підводних човнів відбулося на тлі посилення напруги в регіоні Балтії та зростання російської загрози. Програма з посилення підводної компоненти ВМС країни отримала назву "Орка" ("Косатка").

"Швеція представила найкращу пропозицію з точки зору всіх критеріїв, термінів постачання та операційних можливостей, особливо в Балтійському морі", - прокоментував замовлення міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції.

Угода оцінюється приблизно у 10 мільярдів злотих (2,73 мільярда доларів). При цьому Швеція також зобов'язалася купити в Польщі озброєння, а окрім цього, надасть тренувальний підводний човен для ВМС країни.

Тип підводного човна, який передадуть Польщі - А26 "Блекінге", один з найновіших типів кораблів, розроблених шведами. Перші постачання ПЧ почнуться у 2030 році за умови, що контракт буде укладено у першому кварталі 2026 року.

"Ця угода створює спільну систему підводних операцій у Балтійському морі та зміцнює оперативну сумісність між шведським та польським флотами", - прокоментував угоду шведський міністр оборони Пол Йонсон.

Нагадаємо, Швеція може допомогти Україні з оплатою угоди на постачання 150 винищувачів JAS-39 Gripen шведського виробництва. Розглядається низка варіантів, які допоможуть з фінансуванням угоди.

Ще повідомлялось, що данська компанія Terma спільно з українською Odd Systems працюють над доступною системою протиповітряної оборони, призначеної для перехоплення ворожих безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Польща
Новини
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України