Польша не сообщила Германии о передаче Украине истребителей МиГ-29, - СМИ

Польша не сообщила Германии о своих намерениях передать Украине истребители МиГ-29.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.
"Польша создает коалицию истребителей, не сообщая Германии", - написал корреспондент Die Welt Филипп Фриц.
По его мнению, Польша снова, как и в случае с танками Leopard 2, "всех опередила". Словакия также хочет предоставить Украине истребители МиГ-29.
"Восточноевропейские партнеры отделяются от Западной Европы", - отметил журналист.
Он напомнил, что президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов в январе заявил о передаче Украине танков Leopard 2 немецкого производства даже без согласия Берлина.
"Подобное, на этот раз о боевой авиации может повториться", - прогнозирует автор. Как уже известно, первые четыре МиГ-29 Украина получит в ближайшие дни.
По словам немецкого журналиста, Польша сформировала "малую коалицию" стран с самолетами МИГ-29, и ее цель - быстро помочь Украине и преодолеть табу на поставку истребителей в НАТО, как это было с танками Leopard 2.
Как сообщается, министр обороны Германии Борис Писториус не был проинформирован о планах Польши. Тот факт, что немецкое правительство не знало о таких фундаментальных решениях политики безопасности союзников, "ставит Берлин в невыгодном свете".
"В Альянсе кто-то всегда должен сделать первый шаг. Мы это сделали и надеемся, что кроме Словакии другие страны также предоставят самолеты", - сказал Die Welt высокопоставленный представитель правительства Польши.
поставки Украине
Напомним, Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29. Речь идет о первых четырех самолетах.
К тому же 17 марта Словакия одобрила передачу Украине МиГ-29 и зенитных ракетных комплексов "Куб".
Кроме того, в Польше заявили, что Украина может получить МиГ-29 от нескольких стран.
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