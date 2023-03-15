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В Польше заявили, что Украина может получить МиГ-29 от нескольких стран

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Варшава, Среда 15 марта 2023 12:05
В Польше заявили, что Украина может получить МиГ-29 от нескольких стран Фото: спикер правительства Польши Петр Мюллер (facebook com forumut)
Автор: Наталья Юрченко

Польша получила от нескольких стран положительные сигналы о передаче Украине истребителей МиГ-29.

Об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он отметил, что вопрос предоставления Украине советских истребителей МиГ-29 обсуждается несколькими странами. Польша тоже готова принять положительное решение в координации с другими партнерами.

Мюллер подчеркнул, что Польша получила сигналы от других стран, но не назвал их. Он пояснил, что партнеры должны сами объявили о решении в соответствии с процедурами.

"Мы готовы такое решение принять в группе нескольких стран, которые решились на подобный шаг", - добавил спикер правительства.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна может передать украинским военным свои истребители МиГ-29. По его словам, это может произойти в течение 4-6 недель.

Ранее стало известно, что Польша и Словакия договорились о передаче Украине МиГ-29. Братислава заявила, что готова предоставить 13 истребителей.

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