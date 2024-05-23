Польша усилила охрану главного хаба для военной помощи Украине из-за опасений диверсий

Семоняк подтвердил, что принимаются меры по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка. Расположенный менее чем в 100 км от границы с Украиной, этот центр обрабатывает до 90% западной техники, направляемой на линию фронта. Он также стал основным пунктом остановки для иностранных чиновников, посещающих Киев.

"Мы столкнулись с иностранным государством, которое ведет враждебные и, выражаясь военным языком, динамичные действия на территории Польши, - заявил Семоняк в интервью в Варшаве, не уточнив меры безопасности в аэропорту. - Ничего подобного раньше не было".

Министр заявил, что Польша сталкивается с беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства после того, как премьер-министр Дональд Туск объявил, что целых 12 человек были задержаны в рамках подавления предполагаемых диверсий, направленных из России. Речь идет о поджогах, попытках поджога, а также физических нападениях.

Роль аэропорта Жешув-Ясенка в операции, поддерживаемой Кремлем, стала известна в апреле. Прокуроры заявили, что арестовали подозреваемого мужчину, обвиняемого в содействии заговору с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского. В рамках плана мужчина якобы был готов собрать информацию о безопасности аэропорта.

Диверсии на территории Польши

В рамках польского расследования власти расследуют роль Кремля в пожаре, в результате которого в начале этого месяца сгорел торговый центр в Варшаве. Другой случай связан с предполагаемой попыткой поджечь лакокрасочную фабрику в городе Вроцлав на западе страны.

Семоняк заявил, что недавние действия были заказаны российской военной разведкой ГРУ, добавив, что аналогичные методы применяются по всей Европе. По его словам, они обычно включают в себя вербовку так называемых "одноразовых агентов", таких как футбольные хулиганы или организованные преступные группы, которые готовы совершать подобные действия за деньги, сказал он.

Министр назвал это "очень серьезной ситуацией", поскольку российские службы теперь действовали на чужой территории гораздо более осознанно.

"Мы больше не говорим об агентах влияния или какой-то онлайн-деятельности", - сказал Семеняк. "Это люди, которые готовы прийти и поджечь".