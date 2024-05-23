Польща посилила охорону головного хаба для військової допомоги Україні через побоювання диверсій

Семоняк підтвердив, що вживаються заходи щодо посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясенка. Розташований менш ніж за 100 км від кордону з Україною, цей центр обробляє до 90% західної техніки, що спрямовується на лінію фронту. Він також став основним пунктом зупинки іноземних чиновників, які відвідують Київ.

"Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі, - заявив Семоняк в інтерв'ю у Варшаві, не уточнивши заходів безпеки в аеропорту. - Нічого подібного раніше не було".

Міністр заявив, що Польща стикається з безпрецедентним рівнем іноземного втручання після того, як прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що цілих 12 осіб було затримано в рамках придушення передбачуваних диверсій, спрямованих із Росії. Йдеться про підпали, спроби підпалу, а також фізичні напади.

Роль аеропорту Жешув-Ясенка в операції, яку підтримує Кремль, стала відома у квітні. Прокурори заявили, що заарештували підозрюваного чоловіка, якого звинувачують у сприянні змови з метою вбивства президента України Володимира Зеленського . У рамках плану чоловік нібито був готовий зібрати інформацію щодо безпеки аеропорту.

Диверсії на території Польщі

У рамках польського розслідування влада розслідує роль Кремля у пожежі, внаслідок якої на початку цього місяця згорів торговий центр у Варшаві. Інший випадок пов'язаний із передбачуваною спробою підпалити лакофарбову фабрику у місті Вроцлав на заході країни.

Семоняк заявив, що нещодавні дії були замовлені російською військовою розвідкою ГРУ, додавши, що аналогічні методи застосовуються по всій Європі. За його словами, вони зазвичай включають вербування так званих "одноразових агентів", таких як футбольні хулігани або організовані злочинні групи, які готові здійснювати подібні дії за гроші, сказав він.

Міністр назвав це "дуже серйозною ситуацією", оскільки російські служби тепер діяли на чужій території набагато свідоміше.

"Ми більше не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-діяльність", - сказав Семеняк. "Це люди, які готові прийти та підпалити".