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Логистический центр войны. Как Жешув стал "самым опасным местом" в Польше

Новина українською →
Жешув, Суббота 06 мая 2023 12:37
Логистический центр войны. Как Жешув стал "самым опасным местом" в Польше Фото: польский Жешув стал логистическим хабом войны в Украине (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Польский пограничный город Жешув с начала полномасштабной войны в Украине стал логистическим центром и главным хабом для поставки оружия.

Об этом рассказал польский дипломат Якуб Кумох для материала РБК-Украина "Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой".

Он отметил, что Польша была готова стать военным тылом для Украины, как в свое время Пакистан для американских войск во время войны в Афганистане. Однако, по словам дипломата, США поначалу не верили в украинскую армию.

"Думаю, примерно на вторую неделю войны они поняли свою ошибку. Через несколько дней мы получили запрос от американцев: покажите нам, какой город и какое место. Руководство страны тогда принимает решение, открывается Жешув", - сказал Кумох.

Сейчас этот польский город с расположенным рядом аэропортом стал главным логистическим хабом для Украины и партнеров. Жешув иногда называют "самым опасным местом в Польше", однако его прикрывает мощная ПВО.

Стоит отметить, что в Жешуве за все время войны не было ни одного протеста против того, что город превратился в логистический центр войны.

Детальнее о том, как Запад принимал решение о поставках оружия, какие проблемы возникали и другие политические инсайды - читайте в материале РБК-Украина.

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