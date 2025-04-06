Польша предупредила США о возможной "исторической ошибке" в переговорах с Россией

Польша предупредила США о возможной "исторической ошибке", если во время переговоров с Россией будет признано расширение ее границ. Советник правительства Польши подчеркнул, что такое решение может иметь серьезные последствия.

Об этом заявил советник польского премьера Дональда Туска по вопросам Украины Павел Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Дональд Трамп может допустить "историческую ошибку", если во время потенциальных переговоров о завершении войны в Украине согласится на признание российского контроля над Крымом, Донбассом или другими оккупированными территориями.

Павел Коваль, отметил, что любое признание расширенных границ России стало бы "красной линией" как для Польши, так и для всей Центральной Европы.

Советник подчеркнул, что Россия официально признала границы Украины после распада СССР, включая Крым и Донбасс, и именно на этом держится правовая система безопасности в Европе.

Он напомнил, что Польша имеет собственный исторический опыт - раздел страны в 1939 году между нацистской Германией и Советским Союзом, а также Ялтинское соглашение 1945 года, которое после Второй мировой войны определило новую архитектуру континента.

На фоне того, что Трамп недавно хвалил Путина, критиковал НАТО и демонстративно отстранял европейских союзников от переговоров, Варшава все внимательнее следит за его политической позицией.

Поддержка Украины

В то же время Коваль выразил уверенность, что президент США не пойдет на полное юридическое признание российских территориальных претензий, поскольку это противоречило бы экономическим интересам США в послевоенном восстановлении Украины.

По его словам, Запад должен сосредоточиться не только на обсуждении постконфликтных гарантий, а прежде всего на немедленном усилении поддержки Украины, ведь Путин использует паузу в дипломатии для наращивания наступления.

Коваль также прокомментировал позицию польского правительства: Варшава и в дальнейшем будет одним из главных поставщиков помощи Украине, но участие польских военных в миротворческой миссии исключено.

Основная причина - необходимость удерживать боеспособную армию на собственных границах на случай угроз со стороны России и Беларуси.