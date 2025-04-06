Польща попередила США про можливу "історичну помилку" в переговорах з Росією

Польща попередила США про можливу "історичну помилку", якщо під час переговорів з Росією буде визнано розширення її кордонів. Радник уряду Польщі наголосив, що таке рішення може мати серйозні наслідки.

Про це заявив радник польського прем'єра Дональда Туска з питань України Павел Коваль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Дональд Трамп може припуститися "історичної помилки", якщо під час потенційних переговорів про завершення війни в Україні погодиться на визнання російського контролю над Кримом, Донбасом чи іншими окупованими територіями.

Павел Коваль, наголосив, що будь-яке визнання розширених кордонів Росії стало б "червоною лінією" як для Польщі, так і для всієї Центральної Європи.

Радник підкреслив, що Росія офіційно визнала кордони України після розпаду СРСР, включно з Кримом і Донбасом, і саме на цьому тримається правова система безпеки в Європі.

Він нагадав, що Польща має власний історичний досвід - розподіл країни в 1939 році між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом, а також Ялтинську угоду 1945 року, яка після Другої світової війни визначила нову архітектуру континенту.

На фоні того, що Трамп нещодавно хвалив Путіна, критикував НАТО і демонстративно відсторонював європейських союзників від перемовин, Варшава дедалі уважніше стежить за його політичною позицією.

Підтримка України

Водночас Коваль висловив впевненість, що президент США не піде на повне юридичне визнання російських територіальних претензій, оскільки це суперечило б економічним інтересам США в повоєнному відновленні України.

За його словами, Захід має зосередитись не лише на обговореннях постконфліктних гарантій, а передусім на негайному посиленні підтримки України, адже Путін використовує паузу в дипломатії для нарощування наступу.

Коваль також прокоментував позицію польського уряду: Варшава й надалі буде одним із головних постачальників допомоги Україні, але участь польських військових у миротворчій місії виключена.

Основна причина - необхідність утримувати боєздатну армію на власних кордонах на випадок загроз з боку Росії та Білорусі.