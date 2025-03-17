В Раде назвали три "очень твердые красные линии" Украины в мирных переговорах с РФ
Украина не согласится на территориальные уступки, ограничения обороны или запрет вступления в НАТО в рамках мирного договора с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью BBC.
Мережко отметил, что у Киева есть границы того, как далеко он готов зайти для прекращения войны с Россией. В частности, по его словам, есть "три очень твердые красные линии":
- Территориальная целостность. Украина никогда не согласится ни на какие территориальные уступки, и это "не подлежит обсуждению".
- Членство Украины в НАТО и других международных организациях. Путин не должен решать в этом вопросе за саму Украину.
- Обороноспособность. Киев не может согласиться на требования российского диктатора Владимира Путина о сокращении украинской армии.
"Красные линии" Украины
Напомним, на днях советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что мирное соглашение по Украине может включать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности. Однако переговоры еще продолжаются.
В то же время, как сообщают СМИ, Украина обозначила ряд "красных линий" для любого мирного соглашения с Россией.
В частности:
- никаких дополнительных территориальных уступок не будет, несмотря на желание Путина взять под контроль четыре украинские области;
- возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией;
- возвращение тысяч гражданских лиц, которых незаконно удерживает РФ и которые не считаются военнопленными;
- необходимость гарантий безопасности в случае нарушения Путиным соглашения о прекращении огня.
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