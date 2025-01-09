Польша пообещала не арестовывать Нетаньяху по ордеру МУС: в чем причина

Польша не будет арестовывать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС. Исключение сделают в случае, если он посетит страну в день освобождения Освенцима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.
В правительстве Польши подчеркнули, что в связи с запланированными на 27 января 2025 года торжествами по случаю 80-й годовщины освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, Польша "обеспечит свободное и безопасное участие в этих торжествах высших представителей Израиля".
"Обеспечение безопасного участия израильских лидеров в торжествах 27 января 2025 года рассматривается польским правительством как часть выражения уважения к еврейскому народу, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, устроенного Третьим рейхом", - сказано в резолюции, которое приняло правительство Польши.
При этом, как заявил премьер Польши Дональд Туск, для него очевидно, что "премьер-министр, президент или любой другой представитель государства Израиль должен иметь полное право и чувство безопасности, если он посетит концентрационный лагерь Освенцим, особенно в годовщину".
"Именно поэтому я попросил министров юстиции и иностранных дел подготовить соответствующую резолюцию", - уточнил глава правительства.
Напомним, 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также на тогда еще министра обороны Израиля Йоава Галланта.
По мнению МУС, есть основания предполагать, что Нетаньяху и Галлант виновны в военных преступлениях.
К слову в прошлом году российский диктатор Владимир Путин, ордер на арест которого выдавал Международный уголовный суд, посетил Монголию. В стране были обязаны арестовать главу Кремля, но не сделали этого.
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