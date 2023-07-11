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Польша пообещала предоставить инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша пообещала предоставить инфраструктуру и курсы для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Польши в Twitter.

"Это еще одно доказательство нашей решимости поддерживать Украину против жестокого вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам", - заявил он.

F-16 для Украины

Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания.

Сначала президент Владимир Зеленский надеялся, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев. Однако недавно он сообщил, что некоторые страны затягивают с графиками тренировок украинских пилотов.

Сегодня на саммите НАТО 11 стран создали коалицию по обучению украинских пилотов на F-16.

При этом исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе в Дании.

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