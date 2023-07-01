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Зеленский: графика тренировочных миссий на F-16 нет, некоторые партнеры с этим затягивают

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Киев, Суббота 01 июля 2023 15:35
Зеленский: графика тренировочных миссий на F-16 нет, некоторые партнеры с этим затягивают Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Графика тренировочных миссий украинских пилотов на американских истребителях F-16 еще нет. Некоторые партнеры с этим затягиваются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с премьером Испании.

Глава государства упрекнул некоторых партнеров, которые затягивают с вопросом тренировки украинских пилотов на самолетах F-16.

"Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы приступить к тренировкам для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают - мне неизвестно", - сказал Зеленский.

F-16 для Украины

Партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания, заявившие о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев.

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