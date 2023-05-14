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Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS, - глава Минобороны

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Польша, Воскресенье 14 мая 2023 12:08
Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS, - глава Минобороны Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 15 мая, Польша получит первые пусковые установки HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

По его словам, польская армия строится по образцу американской армии.

"Завтра (в понедельник, 15 мая, - ред.) первые пусковые установки HIMARS будут в Польше" , - сообщил министр обороны.

Он также подчеркнул, что Польша получит танки Abrams, а в следующем году армия будет оснащена самолетами F35.

"Мы создадим сильный статус Польши на международной арене. Уверяю вас, что если народ доверит нам еще один срок, то уже через два года у нас будет самая сильная сухопутная армия в Европе", - сказал Блащак, добавив, что "усилия государства направляются на оборону" и "не всем это нравится".

Как сообщалось, в феврале США одобрили продажу Польши американских HIMARS.

Добавим, в Польше уже в этом году будет создан центр HIMARS. Который будет заниматься не только обслуживанием и производством систем для нужд поляков, но и для других европейских стран.

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