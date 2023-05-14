Польша в понедельник получит первые пусковые установки HIMARS, - глава Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

По его словам, польская армия строится по образцу американской армии.

"Завтра (в понедельник, 15 мая, - ред.) первые пусковые установки HIMARS будут в Польше" , - сообщил министр обороны.

Он также подчеркнул, что Польша получит танки Abrams, а в следующем году армия будет оснащена самолетами F35.