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Польща у понеділок отримає перші пускові установки HIMARS, - голова Міноборони

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Польща, Неділя 14 травня 2023 12:08
Польща у понеділок отримає перші пускові установки HIMARS, - голова Міноборони Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 15 травня, Польща отримає перші пускові установки Himars.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

За його словами, польська армія будується на зразок американської армії.

"Завтра (у понеділок, 15 травня, - ред.) перші пускові установки HIMARS будуть у Польщі", - повідомив міністр оборони.

Він також наголосив, що Польща отримає танки Abrams, а наступного року польська армія буде оснащена літаками F35.

"Ми створимо сильний статус Польщі на міжнародній арені. Запевняю вас, що якщо народ довірить нам ще один термін, то вже через два роки у нас буде найсильніша сухопутна армія в Європі", - сказав Блащак, додавши, що "зусилля держави спрямовуються на оборону" та "не всім це подобається".

Як повідомлялось, в лютому США схвалили продаж Польщі американських HIMARS.

Додамо, що в Польщі вже цього року буде створений "центр HIMARS", який буде займатися не лише обслуговуванням та виробництвом систем для потреб поляків, але й для інших європейських країн.

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