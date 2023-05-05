Польша анонсировала создание в стране "центра HIMARS" уже в этом году

В Польше уже в этом году будет создан центр HIMARS. Который будет заниматься не только обслуживанием и производством систем для нужд поляков, но и для других европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака во время трехдневного визита на оборонный завод Lockheed Martin в США.

"После разговора с руководством Lockheed Martin я услышал заверения в готовности сотрудничать с польской оборонной промышленностью, готовности укреплять польскую оборонную промышленность, что также выгодно США, поскольку это позволит увеличить масштабы производства, когда речь идет о HIMARS", - сказал Блащак.

По его словам, центр HIMARS будет создан в Польше позже этого года, который должен стать центром обслуживания и производства HIMARS не только для Польши, но и для европейских стран, многие из которых заинтересованы в покупке реактивной артиллерийской системы.

Блащак также объявил, что позже в этом году первые пусковые установки, заказанные в 2019 году, будут оснащены 18-й механизированной дивизией, ответственной за оборону т.н. Сувальского перешейка.

Он также добавил, что переговоры по закупке Польшей 500 дополнительных систем HIMARS, одобренных Госдепартаментом и Конгрессом, "в принципе уже продолжаются".

Польский министр оптимистично настроен по ближайшему подписанию соглашения. Большинство пусковых установок планируется установить на польские грузовики Jelcz.

Также министр обороны Польши обсуждал возможное производство в стране противотанковых комплексов Javelin, которые, по его словам, "хорошо зарекомендовали себя в Украине".

Вместе с тем, Блащак планирует встретиться с главой Пентагона Ллойдом Остином, а также с руководством концерна Raytheon, специализирующегося на производстве в частности ЗРК Patriot.

Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял о намерении создать на территории страны учебный центр для тренировок на РСЗО HIMARS.

Добавим, в феврале США одобрили продажу Польши американских HIMARS.

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