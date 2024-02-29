Польша подумает над запретом импорта продовольствия с территории России

в Варшаве после встречи с латвийской коллегой.

Туск планирует обсудить этот вопрос сегодня на встрече с протестующими фермерами, поскольку проблема избыточного предложения и "неравной" конкуренции связана не только с торговлей с Украиной, но и с экспортом из России и Беларуси, заявил он.

Туск и премьер-министр Латвии Эвика Силиня договорились объединить усилия, чтобы убедить европейских лидеров принять меры в отношении импорта продовольствия.

Решение Латвии и позиция Польши

Напомним, правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага, поскольку вся российская сельскохозяйственная продукция может быть заменена товарами из Украины.

В то же время правительство Польши запретило импорт зерна из Украины еще в апреле 2023 года.

Кроме того, Варшава намерена расширить перечень продуктов из Украины, импорт которых подлежат лицензированию. В Киеве не согласны с такими планами.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что Украина с Польшей "ведут переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами". В украинском правительстве опровергли такие переговоры.

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.