Польша начинает председательство в Совете ЕС. Сибига рассказал, чего ожидает Украина

Польша будет председательствовать в Совете ЕС в ближайшие полгода. Украина ожидает сотрудничества, чтобы продвигать вопросы евроинтеграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).
Он отметил, что Украина рассчитывает на лидерство, принципиальность и решительность Польши. Сибига пожелал Варшаве успехов в укреплении Европы.
Глава МИД также обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому и заявил, что надеется на тесное сотрудничество с ним, чтобы продвигать повестку дня Украина-ЕС.
"Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров по результатам процесса скрининга", - подчеркнул Сибига.
Напомним, до Польши во втором полугодии 2024 года в Совете ЕС председательствовала Венгрия. После Польши председательствовать в ЕС будет Дания.
Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Украина ожидает помощи Варшавы по евроинтеграции во время ее председательства в Совете ЕС. При этом он отметил, что Украине важна экспертная помощь польской стороны в обучении специалистов.
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