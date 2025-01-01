Польща починає головування у Раді ЄС. Сибіга розповів, чого очікує Україна

Польща буде головувати в Раді ЄС найближчі пів року. Україна очікує на співпрацю, щоб просувати питання євроінтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).
Він зазначив, що Україна розраховує на лідерство, принциповість і рішучість Польщі. Сибіга побажав Варшаві успіхів у зміцненні Європи.
Глава МЗС також звернувся до міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського і заявив, що сподівається на тісну співпрацю з ним, щоб просувати порядок денний Україна-ЄС.
"Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо до динамічного процесу вступу України до ЄС, включаючи відкриття кластеру 1 та інших кластерів за результатами процесу скринінгу", - наголосив Сибіга.
Нагадаємо, до Польщі у другому півріччі 2024 року в Раді ЄС головувала Угорщина. Після Польщі головувати в ЄС буде Данія.
Раніше посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що Україна очікує на допомогу Варшави щодо євроінтеграції під час її головування в Раді ЄС. При цьому він зазначив, що Україні важлива експертна допомога польської сторони у навчанні фахівців.
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