Польща починає головування у Раді ЄС. Сибіга розповів, чого очікує Україна

Він зазначив, що Україна розраховує на лідерство, принциповість і рішучість Польщі. Сибіга побажав Варшаві успіхів у зміцненні Європи.

Глава МЗС також звернувся до міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського і заявив, що сподівається на тісну співпрацю з ним, щоб просувати порядок денний Україна-ЄС.

"Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо до динамічного процесу вступу України до ЄС, включаючи відкриття кластеру 1 та інших кластерів за результатами процесу скринінгу", - наголосив Сибіга.