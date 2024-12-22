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Посол оценил, чего ожидать Украине от председательства Польши в ЕС с нового года

Варшава, Воскресенье 22 декабря 2024 15:53
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Посол оценил, чего ожидать Украине от председательства Польши в ЕС с нового года Фото: Василий Боднар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша в первой половине 2025 года будет председательствовать в Европейском Союзе. Украина ожидает помощи Польши в евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Боднара в интервью "Суспільному".

Он отметил, что Украина хочет быстрее проходить открытие переговорных глав. При этом посол сказал, что Украина не может охватить в полугодовой срок сразу все задачи. Известно, что Польша согласовала совместные планы по председательству в ЕС.

Боднар добавил, что на прошлой неделе были переговоры с вице-премьером Ольгой Стефанишиной и польским министром по вопросам Европейского Союза.

"... обсудили непосредственные приоритеты, что мы хотим достичь, какие главы для нас являются приоритетными, и мы просим польских партнеров помогать нам во внутренней коммуникации в Европейском Союзе, а также непосредственно коммуницировать со столицами для того, чтобы этот процесс имел абсолютную поддержку среди большинства стран Европейского Союза", - сказал дипломат.

Посол также отметил, что Украине важна экспертная помощь польской стороны по вступлению в ЕС, обучении специалистов, представителей органов власти.

Напомним, во втором полугодии 2024 года в Европейском Союзе председательствовала Венгрия. После Польши председательствовать в ЕС будет Дания.

Вступление Украины в ЕС

Во время полномасштабной войны Украина сделала шаг в евроинтеграции. В июне 2022 года Еврокомиссия предоставила Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение единогласно поддержали все лидеры блока.

Вместе со статусом кандидата в члены ЕС Украина получила перечень условий, которые необходимо выполнить для дальнейшего продвижения на пути евроинтеграции.

В ноябре 2023 года Еврокомиссия дала "зеленый свет" переговорам о членстве Украины в ЕС. На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет открыть все переговорные кластеры с ЕС в 2025 году.

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