Польша начала развивать артиллерию на основе опыта войны в Украине, - Defence24

Глава отделения военной техники и развития Главного управления ракетных и артиллерийских войск Польши полковник Войцех Далка отметил, что война в Украине продемонстрировала необходимость ускорения модернизации и оптимизации артиллерийских систем.

По его словам, артиллерийские подразделения Польши продолжают развивать дивизионные комплекты Regina с гаубицами Krab и батальонные звенья Rak, которые обладают автономностью и интегрированным управлением. Далка отметил, что эти системы нуждаются в дополнительных элементах, таких как машины технической поддержки. В частности, война в Украине подтвердила правильность выбранного направления развития ствольной артиллерии.

В Польше считают, что традиционные представления о достаточных запасах боеприпасов устарели. Ведь даже миллионы снарядов в год может быть недостаточно для современных конфликтов. Это обусловливает необходимость в расширении логистической инфраструктуры, включая хранение, транспортировку и централизованное управление боеприпасами.

Также в Польше хотят перенять опыт украинских военных в области инженерных работ, поскольку создание укрытий и складов приобрели новое значение.