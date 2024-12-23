Польща почала розвивати артилерію на основі досвіду війни в Україні, - Defence24

Польські військові навчаються у Збройних сил України у галузі інженерних робіт, використанні дронів і систем РЕБ. А польська артилерія працює над адаптацією таблиць стрільби для західних боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.
Очільник відділення військової техніки та розвитку Головного управління ракетних і артилерійських військ Польщі полковник Войцех Далка зазначив, що війна в Україні продемонструвала необхідність прискорення модернізації та оптимізації артилерійських систем.
За його словами, артилерійські підрозділи Польщі продовжують розвивати дивізійні комплекти Regina з гаубицями Krab і батальйонні ланки Rak, які володіють автономністю та інтегрованим управлінням. Далка зазначив, що ці системи потребують додаткових елементів, таких як машини технічної підтримки. Зокрема, війна в Україні підтвердила правильність обраного напрямку розвитку ствольної артилерії.
У Польщі вважають, що традиційні уявлення про достатні запаси боєприпасів застаріли. Адже навіть мільйони снарядів на рік може бути недостатньо для сучасних конфліктів. Це зумовлює необхідність у розширенні логістичної інфраструктури, включно зі зберіганням, транспортуванням і централізованим управлінням боєприпасами.
Також у Польщі хочуть перейняти досвід українських військових у галузі інженерних робіт, оскільки створення укриттів та складів набули нового значення.
Нещодавно ми писали про те, що США відкрили нову базу протиракетної оборони на півночі Польщі.
Так, Норвегія передасть Польщі винищувачі F-35 і зенітні комплекси NASAMS для захисту логістичного центру.
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