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Польща почала розвивати артилерію на основі досвіду війни в Україні, - Defence24

Ілюстративне фото: Польща почала розвивати артилерію на основі досвіду війни в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польські військові навчаються у Збройних сил України у галузі інженерних робіт, використанні дронів і систем РЕБ. А польська артилерія працює над адаптацією таблиць стрільби для західних боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.

Очільник відділення військової техніки та розвитку Головного управління ракетних і артилерійських військ Польщі полковник Войцех Далка зазначив, що війна в Україні продемонструвала необхідність прискорення модернізації та оптимізації артилерійських систем.

За його словами, артилерійські підрозділи Польщі продовжують розвивати дивізійні комплекти Regina з гаубицями Krab і батальйонні ланки Rak, які володіють автономністю та інтегрованим управлінням. Далка зазначив, що ці системи потребують додаткових елементів, таких як машини технічної підтримки. Зокрема, війна в Україні підтвердила правильність обраного напрямку розвитку ствольної артилерії.

У Польщі вважають, що традиційні уявлення про достатні запаси боєприпасів застаріли. Адже навіть мільйони снарядів на рік може бути недостатньо для сучасних конфліктів. Це зумовлює необхідність у розширенні логістичної інфраструктури, включно зі зберіганням, транспортуванням і централізованим управлінням боєприпасами.

Також у Польщі хочуть перейняти досвід українських військових у галузі інженерних робіт, оскільки створення укриттів та складів набули нового значення.

Перекидання ППО в Польщу

Нещодавно ми писали про те, що США відкрили нову базу протиракетної оборони на півночі Польщі.

Так, Норвегія передасть Польщі винищувачі F-35 і зенітні комплекси NASAMS для захисту логістичного центру.

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