Польша построила более 100 км заграждения из колючей проволоки на границе с РФ

Польша уже построила 107 км заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря пограничной охраны Варминско-Мазурского воеводства Польши Мирослава Александровича, которое приводит Portal Samorządowy.

"В настоящее время на большинстве участков пограничных постов вдоль границы с Россией ведется строительство колючего заграждения. Всего уже построено около 107 км этого заграждения", - сказал пресс-секретарь.

Отмечается, что это заграждение на польско-российской границе строится армией с начала ноября прошлого года по требованию пограничников.

Его высота достигает 2,5 метра, а ширина 3 метра. Оно состоит из трех рядов колючей проволоки, натянутой на вбитые в землю металлические столбы. Перед проволочным заграждением установлена сетка для защиты диких животных.

"В прошлом году было 11 случаев незаконного пересечения границы из России в Польшу для миграционных целей. В этом году мы зафиксировали один случай незаконного пересечения границы из России в Польшу", - добавил Александрович.