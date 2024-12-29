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Польша планирует завершить укрепление границы с Беларусью до середины 2025 года

Фото: Польша планирует завершить укрепление границы с Беларусью в 2025 году (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польша намерена завершить возведение и укрепление стены на границе с Беларусью до середины 2025 года. Данная процедура позволит остановить незаконную миграцию в страну.

Об этом заявил заместитель министра миграции Польши Мачей Дущик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По мнению Дущика, после того, как работы вдоль 400-километровой границы с Беларусью будут завершены, это позволит максимально приблизить безопасность на границе к 100%.

"Этот искусственно созданный путь миграции будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это", - сказал Дущик.

Однако он заявил, что Варшава должна быть готова к очередной попытке режима Лукашенко "нагнетать конфликт" и саботировать усиленную пограничную инфраструктуру Польши.

Он пояснил, что дополнительные меры вдоль 400-километровой границы также включают:

  • камеры ночного видения,
  • тепловизоры,
  • новую патрульную дорогу,
  • усиление пятиметрового стального забора, возведенного в 2022 году.

Заметим, что напряженность в отношениях между Польшей и Беларусью возросла после российского вторжения в Украину. Варшава обвиняет Минск в преднамеренном контроле потоков мигрантов с целью давления на ЕС - обвинение, которое Беларусь отрицает.

В связи с этим Польша заявила об укреплении границе с Беларусью. А также Варшава усилила проверки на границе и проводила военные учения.

Напомним, что еще ранее Польша и страны Балтии предложили ЕС построить на границе с Россией и Беларусью 700-километровую линию обороны.

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