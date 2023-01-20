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Польша планирует натренировать танковую бригаду ВСУ до марта

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша планирует обучить танковую бригаду Вооруженных сил Украины в качестве нового пакета поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака.

"В рамках нового пакета поддержки для Украины я представил нашу польскую поддержку, заключающуюся в том, что до конца марта мы сможем как вооружить, так и научить украинских солдат", - говорится в заявлении.

Блащак добавил, что речь идет о танковой бригаде ВСУ. Также министр рассказал, что вместо переданных Украине танков Т-72 и боевых машин пехоты, армия Польши получит корейские танки К-2 и гаубицы К-9.

Он также добавил, что также в Польшу планируется поставка танков Abrams и реактивной артиллерии HIMARS.

Ранее Блащак заявлял, что передача танков Leopard Украине будет означать больше безопасности самой Европы.

Правительство Польши умеренно пессимистично, что Берлин предоставит другим странам разрешение на отправку танков немецкого производства Leopard 2 в Украину.

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