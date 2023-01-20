Польща планує натренувати танкову бригаду ЗСУ до березня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів", - йдеться у заяві.

Блащак додав, що мова йде про танкову бригаду ЗСУ. Також міністр розповів, що замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9.

Він додав, що також у Польщу планується постачання танків Abrams та реактивної артилерії HIMARS.