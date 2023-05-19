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Польша после визита спецпредставителя Китая призвала Пекин давить на РФ

Фото: Польша после визита спецпредставителя Китая призвала Пекин давить на РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Варшава призвала Китай давить на Российскую Федерацию после встречи замминистра иностранных дел Польши Войцеха Гервеля со специальным посланником Китая по делам Евразии Ли Хуэем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам заместителя министра иностранных дел Польши, Варшава надеется, что Китай "будет оказывать давление на Россию, чтобы она вернулась к соблюдению принципов международного права и осудит российскую агрессию".

Также он отметил, что Польша никогда не признает части Украины, которые Россия незаконно оккупировала, российскими.

Визит спецпредставителя Китая

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Тогда же стороны договорились о турне специального представителя Пекина Ли Хуэя, который должен посетить Украину, Польшу, Францию, ФРГ и РФ, чтобы обсудить возможность урегулирования российской полномасштабной военной агрессии против нашей страны.

Уже 17 апреля министра иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с Хуэем. Стороны подняли ряд вопросов, среди которых были вопросы взаимодействия Украины и Китая на двустороннем уровне, а также восстановление устойчивого и справедливого мира в отношении нашей страны.

В частности, спецпредставитель встретился с Владимиром Зеленским, а также руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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