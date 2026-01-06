Польша повысила стоимость консульских сборов: сколько теперь стоит виза

Министерство иностранных дел Польши с 1 января 2026 года подняло стоимость консульских сборов. Цены подскочили на 25-30%, последний раз тарифы повышали минимум десять лет назад.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gov.pl.
Размер консульских сборов оставался почти неизменным для большинства случаев в течение 10 лет, а для некоторых - даже с 2013 года. За это время значительно выросли:
Поэтому было решено скорректировать ставки в соответствии с современными экономическими реалиями, что на практике означает увеличение большинства сборов на 25-30%.
С 1 января 2026 года установлены новые тарифы за выдачу временного паспорта:
Эти процедуры считаются срочными, поэтому дополнительная плата за срочную обработку не взимается. Размер сбора определяется временем подачи заявления, а не получением документа.
Новые ставки также касаются визовых процедур:
