UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Польща підвищила вартість консульських зборів: скільки тепер коштує віза

З січня 2026 року зросла вартість консульських зборів (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Міністерство закордонних справ Польщі з 1 січня 2026 року підняло вартість консульських зборів. Ціни підскочили на 25-30%, востаннє тарифи підвищували щонайменше десять років тому.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Gov.pl.

Чому змінюються збори

Розмір консульських зборів залишався майже незмінним для більшості випадків протягом 10 років, а для деяких - навіть з 2013 року. За цей час значно зросли:

  • витрати на оплату праці персоналу,
  • інфляція,
  • витрати на роботу консульських установ, включно з обслуговуванням та доставкою документів.

Тому було вирішено скоригувати ставки відповідно до сучасних економічних реалій, що на практиці означає збільшення більшості зборів на 25-30%.

Вартість паспортних зборів

З 1 січня 2026 року встановлені нові тарифи за видачу тимчасового паспорта:

  • 100 євро - видача у робочий час;
  • 200 євро - видача у неробочий день.

Ці процедури вважаються терміновими, тож додаткова плата за термінове оброблення не стягується. Розмір збору визначається часом подання заяви, а не отриманням документа.

Зміни у візових зборах

Нові ставки також стосуються візових процедур:

  • 200 євро - прийняття та обробка заяви на національну візу та повторний розгляд заяви;
  • 90 євро - повторний розгляд заяви на шенгенську візу, узгоджений із положеннями Візового кодексу Співтовариства;
  • засвідчення підпису - 35 євро;
  • складання нотаріального акта - 80 євро.

Читайте також про те, що з 1 січня 2026 року в Польщі набудуть чинності нові правила оплати праці - мінімальна зарплата зросте, а разом із нею зміняться десятки фінансових показників для мільйонів людей.

Раніше ми писали про те, що у Польщі набули чинності нові положення Трудового кодексу, які суттєво змінюють правила працевлаштування. Йдеться про запровадження обов’язкової прозорості зарплат, заборону запитань про попередній дохід та нові вимоги до оголошень про роботу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаЦіни