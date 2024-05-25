Польша поддерживает удары Украины по военным объектам в России, - глава МИД

Предыстория

Напомним, в Пентагоне заявляют, что американское оружие, предоставленное Украине, должно применяться на поле боя. Удары за пределами Украины запрещены.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют Украину ударов за пределами ее территорий. По его словам, Украина может сама определять, как вести боевые действия.

Следует отметить, что Германия также не разрешает использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Канцлера Германии Олафа Шольца призывают разрешить Украине удары по России западным оружием.

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