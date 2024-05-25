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Польша поддерживает удары Украины по военным объектам в России, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша поддерживает удары Украины по военным объектам на территории России. Западные страны должны прекратить ограничивать себя в оказании помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью The Guardian.

Сикорский заявил, что

Польский министр также скептически отнесся к угрозам России по применению ядерного оружия.

"Американцы сказали россиянам, что если вы ударите ядерным оружием, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] в Украине обычным оружием, мы уничтожим их все", - сказал Сикорский.

 

Предыстория

Напомним, в Пентагоне заявляют, что американское оружие, предоставленное Украине, должно применяться на поле боя. Удары за пределами Украины запрещены.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют Украину ударов за пределами ее территорий. По его словам, Украина может сама определять, как вести боевые действия.

Следует отметить, что Германия также не разрешает использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Канцлера Германии Олафа Шольца призывают разрешить Украине удары по России западным оружием.

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