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Польща підтримує удари України по військових об’єктах у Росії, - глава МЗС

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Західні країни повинні припинити обмежувати себе у наданні допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю The Guardian.

Сікорський заявив, що 

Польський міністр також скептично поставився до погроз Росії щодо застосування ядерної зброї.

"Американці сказали росіянам, що якщо ви вдарите ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб’є, ми вразимо всі ваші цілі [позиції] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі", - сказав Сікорський.

 

Передісторія

Нагадаємо, у Пентагоні заявляють, що американська зброя, надана Україні, повинна застосовуватися на полі бою. Удари за межами України заборонено.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують Україну до ударів за межами її територій. За його словами, Україна може сама визначати, як їй вести бойові дії.

Варто зазначити, що Німеччина також не дозволяє використовувати надану зброю для ударів по території Росії. Канцлера Німеччини Олафа Шольца закликають дозволити Україні удари по Росії західною зброєю.

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