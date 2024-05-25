Польща підтримує удари України по військових об’єктах у Росії, - глава МЗС

Передісторія

Нагадаємо, у Пентагоні заявляють, що американська зброя, надана Україні, повинна застосовуватися на полі бою. Удари за межами України заборонено.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують Україну до ударів за межами її територій. За його словами, Україна може сама визначати, як їй вести бойові дії.

Варто зазначити, що Німеччина також не дозволяє використовувати надану зброю для ударів по території Росії. Канцлера Німеччини Олафа Шольца закликають дозволити Україні удари по Росії західною зброєю.

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