Польша подняла в небо истребители из-за ракетной атаки РФ на Украину

Польша сегодня ночью, 27 декабря, поднимала в небо истребители из-за угрозы ракетной атаки россиян по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

"Из-за активности дальнобойных российских воздушных сил, наносящих удары по территории Украины, военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве", - отметили в Оперативном командовании.

Отмечается, что истребительная авиация Польши "начала операции, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния готовности".

"Эти операции имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы остаются готовыми к реагированию.