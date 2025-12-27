ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Польща підняла у небо винищувачі через ракетну атаку РФ на Україну

Субота 27 грудня 2025 05:56
UA EN RU
Польща підняла у небо винищувачі через ракетну атаку РФ на Україну Фото: Польща підняла у небо винищувачі через ракетну атаку РФ на Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польща сьогодні вночі, 27 грудня, піднімала у небо винищувачі через загрозу ракетної атаки росіян по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"Через активність далекобійних російських повітряних сил, що завдають ударів по території України, військова авіація почала діяти у польському повітряному просторі", - зазначили у Оперативному командуванні.

Зазначається, що винищувальна авіація Польщі "розпочала операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності".

"Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили залишаються готовими до реагування.

Обстріл України 27 грудня

Нагадаємо, російські війська в ніч на 27 грудня атакували Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками, у місті лунали гучні вибухи.

Також у Повітряних силах України повідомляли про зліт носія аеробалістичних ракет "Кинджал" – літака МіГ-31К та кілька швидкісних цілей у напрямку столиці. Моніторингові пабліки повідомляли, що окрім "Кинджалів", столиця могла перебувати під атакою ракет типу "Іскандер-К".

За даними журналістів РБК-Україна, у окремих районах столиці спостерігались перебої з електропостачанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Польща Вторгнення Росії до України Ракетний удар
Новини
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну