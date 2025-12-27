Польща підняла у небо винищувачі через ракетну атаку РФ на Україну

Польща сьогодні вночі, 27 грудня, піднімала у небо винищувачі через загрозу ракетної атаки росіян по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Оперативного командування Збройних сил Польщі.

"Через активність далекобійних російських повітряних сил, що завдають ударів по території України, військова авіація почала діяти у польському повітряному просторі", - зазначили у Оперативному командуванні.

Зазначається, що винищувальна авіація Польщі "розпочала операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності".

"Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили залишаються готовими до реагування.