В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пуск крылатых ракет

В Украине ночью 24 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили об 14 бортах ТУ-95МС - носителей крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.

Сначала Воздушные Силы сообщили об 4 бортах ТУ-95МС из аэродрома Оленья (Мурманской области), но после их количество увеличилось до 14.

"Уточнение: в воздухе 14 бортов Ту-95МС", - сообщили Воздушные Силы.

Воздушные Силы предупредили об угрозе жителей восточных и южных областей Украины.

"Ракетная опасность в южных и восточных областях! Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!", - сообщили защитники.

Обновлено в 04:10.

Воздушные Силы сообщают об направлении ракет на Полтавскую область.

"Крылатые ракеты через Сумскую область в направлении Полтавской", - сообщили ВС.

Обновлено в 04:17.

Сообщается об движении ракет в западном направлении.

"Движение ракет из Полтавской области в западном направлении", - сообщили украинские защитники.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)