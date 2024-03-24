ua en ru
Вс, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

Воскресенье 24 марта 2024 05:10
UA EN RU
В Киеве раздались взрывы, работает ПВО Фото: ЗРК Patriot (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве в ходе российской ракетной атаки раздались взрывы. КМВА сообщает о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и мэра столицы Виталия Кличко.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

"Взрывы в столице. Работает ПВО. Не покидайте укрытий", - написал Кличко.

Дополнено в 05:42: По информации мэра, в Деснянском районе столицы обломки ракеты упали в лесополосе. Пожарно-спасательные подразделения направляются на место.

В Украине ночью 24 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о 14 бортах ТУ-95МС – носителях крылатых ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Российские войска проводят атаки с потерями бронетехники на Лиманском направлении: карты ISW
Российские войска проводят атаки с потерями бронетехники на Лиманском направлении: карты ISW
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными