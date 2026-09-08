Польша подняла авиацию из-за массированной атаки России по Украине

По данным польского командования, через Центр Воздушных Операций задействовали силы и средства, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перевели в состояние готовности.

В командовании подчеркнули, что эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожающим зонам.

Командование Операций Вооруженных сил Польши продолжает мониторить ситуацию, а задействованные силы остаются в готовности к немедленному реагированию.