Польща підняла авіацію через масовану атаку Росії по Україні

Про перебіг цієї нічної атаки на Київ РБК-Україна вже писало раніше. Спершу стало відомо, що Росія атакувала місто балістичними ракетами, згодом Повітряні сили писали про рух крилатих ракет та реактивних дронів у напрямку столиці. Уламки впали на будинки в двох районах міста - у Солом'янському районі влучання зафіксували на п'ятиповерховому та триповерховому житлових будинках, з'явилися й перші постраждалі.

Напередодні росіяни завдали дронового удару по Київщині - на Бориспільщині та Фастівщині дрони знищили сім вантажівок і двічі атакували логістичний комплекс, через що рятувальникам довелося повторно гасити пожежі.