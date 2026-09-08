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Польща підняла авіацію через масовану атаку Росії по Україні

05:22 08.09.2026 Вт
2 хв
Наземні системи ППО країни теж перейшли в стан готовності
aimg Катерина Коваль
Фото: Повітряні сили Польщі відреагували на атаку (Getty Images)

Через масовану атаку далекобійної авіації Росії по території України Польща підняла в повітря військову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Операцій Збройних Сил Польщі.

За даними польського командування, через Центр Повітряних Операцій задіяли наявні сили й засоби, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели в стан готовності.

У командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих зон.

Командування Операцій Збройних Сил Польщі продовжує моніторити ситуацію, а задіяні сили залишаються в готовності до негайного реагування.

Про перебіг цієї нічної атаки на Київ РБК-Україна вже писало раніше. Спершу стало відомо, що Росія атакувала місто балістичними ракетами, згодом Повітряні сили писали про рух крилатих ракет та реактивних дронів у напрямку столиці. Уламки впали на будинки в двох районах міста - у Солом'янському районі влучання зафіксували на п'ятиповерховому та триповерховому житлових будинках, з'явилися й перші постраждалі.

Напередодні росіяни завдали дронового удару по Київщині - на Бориспільщині та Фастівщині дрони знищили сім вантажівок і двічі атакували логістичний комплекс, через що рятувальникам довелося повторно гасити пожежі.

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ПольщаОбстріл КиєваВійна в Україні