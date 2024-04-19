Польша поднимала в воздух истребители из-за российской атаки по Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши в Twitter.

"Сегодня ночью наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечалось, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были активированы.

В 8:00 по киевскому времени в Польше сообщили, что дежурство самолетов прекратилось.

"В связи с уменьшением уровня угрозы дежурные воздушные операции в воздушном пространстве Польши были прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", - говорится в сообщении.

Командование отметило, что польская армия постоянно следит за ситуацией на украинской территории и остается в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства.