Польша поднимала в воздух истребители из-за российской атаки по Украине
Польша поднимала свои истребители из-за ракетных ударов РФ территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши в Twitter.
"Сегодня ночью наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.
При этом отмечалось, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были активированы.
В 8:00 по киевскому времени в Польше сообщили, что дежурство самолетов прекратилось.
"В связи с уменьшением уровня угрозы дежурные воздушные операции в воздушном пространстве Польши были прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", - говорится в сообщении.
Командование отметило, что польская армия постоянно следит за ситуацией на украинской территории и остается в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
Атака на Днепр 19 апреля
Ночью 19 апреля Россия совершила очередной акт агрессии против Украины, используя комбинированную воздушную атаку. Первым этапом атаки стал запуск нескольких групп беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед", также известных как "иранские камикадзе". Эти дроны, начиненные взрывчаткой, летят на цель и самоуничтожаются, нанося удар.
Затем оккупанты применили более дальнобойное оружие - ракеты. О характере и количестве запущенных ракет, а также о целях атаки, пока не сообщается.
Силы противовоздушной обороны Украины отразили атаку дронов. По данным Воздушных сил ВСУ, было сбито 9 вражеских БПЛА.
В результате вражеского авиаудара по Днепру значительный ущерб получил жилой дом. Пятиэтажка загорелась, спасателям пришлось тушить пожар.
Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, кроме жилого дома, пострадали также два других объекта инфраструктуры.
Предварительно, известно о 2 погибших и 15 раненых. Пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.
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