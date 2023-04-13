Польша перестала усиленно сотрудничать с Венгрией из-за войны в Украине, - премьер

По его словам, польско-угорские отношения "значительно изменились" после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Раньше у нас было очень сильное сотрудничество в Вышеградской группе, сейчас это сотрудничество намного слабее. Вместо того, чтобы работать с Венгрией, мы очень тесно сотрудничаем с Румынией и странами Балтии", - уточнил глава польского правительства.

Стоит заметить, что в Вышеградскую группу входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Из всех вышеперечисленных стран только Венгрия имеет неоднозначную позицию по войне России против Украины и продолжает сотрудничество с Москвой.

Встречи Вышеградской группы прекратились еще в мае 2022 года.