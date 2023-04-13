UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща перестала посилено співпрацювати з Угорщиною через війну в Україні, - прем'єр

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Позиція Будапешта щодо війни Росії проти України вплинула на відносини Польщі з Угорщиною. Країни перестали посилено співпрацювати.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За його словами, польсько-угорські відносини значно змінилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Раніше у нас була дуже сильна співпраця у Вишеградській групі, зараз ця співпраця набагато слабша. Замість того, щоб працювати з Угорщиною, ми дуже тісно співпрацюємо з Румунією та країнами Балтії", - уточнив глава польського уряду.

Варто зауважити, що у Вишеградську групу входять Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія. З усіх вищезгаданих країн лише Угорщина має неоднозначну позицію щодо війни проти України і продовжує співпрацю з Москвою.

Зустрічі Вишеградської групи припинилися ще у травні 2022 року.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Польща оголосила про те, щовона заморожує свої стосунки з Угорщиною. Варшава негативно поставилася до позиції Угорщини щодо війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаУгорщинаВійна Росії проти України