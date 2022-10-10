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Польша перестала получать электроэнергию из Швеции из-за аварии на станции, - СМИ

Фото: Польша перестала получать электроэнергию из Швеции из-за аварии на станции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 10 октября была приостановлена подача электроэнергии из Швеции в Польшу. Причиной тому стала авария на шведской станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

Информацию о неполадках на станции также подтвердил представитель компании Svenska Kraftnät, отвечающей за эксплуатацию кабеля на шведской стороне.

Уточняется, что сам кабель, проходящий по дну Балтийского моря, по которому идет электроэнергия в Польшу, не пострадал.

Svenska Kraftnät.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи Швеции и Дании.

Позже в Швеции заявили, что осмотр места преступления в связи с повреждениями газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" усилил подозрения в "грубой диверсии".

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ШвецияПольшаЭлектроэнергия