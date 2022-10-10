Польща перестала отримувати електроенергію зі Швеції через аварію на станції, - ЗМІ

Інформацію про неполадки на станції також підтвердив представник компанії Svenska Kraftnät, яка відповідає за експлуатацію кабелю на шведській стороні.

Уточнюється, що сам кабель, що проходить дном Балтійського моря, яким йде електроенергія в Польщу, не постраждав.

Svenska Kraftnät.