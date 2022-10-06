"Грубая диверсия": Служба безопасности Швеции назвала причину утечек на "Северных потоках"

Осмотр места преступления в связи с повреждениями газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" усилил подозрения в "грубой диверсии", заявила шведская служба безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"После завершения осмотра места преступления Служба безопасности Швеции может сделать вывод о том, что на газопроводах Nord Stream 1 и 2 в экономической зоне Швеции произошли взрывы, причинившие значительный ущерб газопроводам", - говорится в сообщении.

В службе безопасности заявили, что изъяли на месте некоторый материал, который теперь будут анализировать.

Район больше не оцеплен, говорится в отдельном заявлении шведской прокуратуры.

Власти Швеции и Дании расследуют четыре утечки из газопроводов Nord Stream 1 и 2 в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в Балтийском море.