Польша перебросила танки Leopard 2 в Латвию для усиления бригады НАТО

Польша разместила основные боевые танки Leopard 2 в Латвии для укрепления многонациональной бригады НАТО, базирующейся в этой балтийской стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

По данным латвийской армии, техника была доставлена на военную базу Адажи по железной дороге, заменив польские танки PT-91, которые ранее находились на службе в регионе.

О точном количестве прибывших Leopard 2PL не сообщается. Командир бригады, канадский полковник Седрик Аспиро, отметил, что их прибытие существенно улучшает огневую мощь подразделения.

Присутствие танков демонстрирует решимость НАТО защищать Латвию, которая граничит с Россией и Беларусью, и посылает четкий сигнал о поддержке в условиях текущей агрессии России в Украине. Латвия рассматривает события в Украине как прямую угрозу своей национальной безопасности.