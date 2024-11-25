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Глава военного комитета НАТО дал оценку размера и качества российской армии

Россия, Понедельник 25 ноября 2024 14:54
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Глава военного комитета НАТО дал оценку размера и качества российской армии Фото: глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские сухопутные войска сейчас крупнее, чем во время полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако с тех пор их качество снизилось.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Качество этих сил снизилось", - сказал Бауэр.

Он указал на состояние оснащения сил и уровень подготовки солдат.

"В настоящий момент русские не представляют той угрозы, что была в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться", - сказал он, добавив, что это означает наращивание инвестиций в оборонную промышленность.

Российская армия

Напомним, Владимир Путин своим указом распорядился увеличить численность российской армии на 180 тысяч до 1,5 млн человек с 1 декабря 2024 года.

По данным источника в Генштабе ВСУ, российская группировка в Украине сейчас насчитывает около 574-575 тысяч личного состава. Москва хотела довести ее численность до конца этого года до 690 тысяч человек, однако прежде всего из-за больших потерь им это не удалось.

В настоящее время в Курской области находится 11-тысячная группировка солдат КНДР. Всего российская группировка в Курской области насчитывает сейчас 59 тысяч.

С начала войны Россия потеряла более 700 тысяч человек убитыми и ранеными. По данным британской разведки, в октябре среднесуточные потери российских войск в войне в Украине достигли нового максимум.

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