"Обеспечивали" наркотиками почти всю Украину: в Кривом Роге разоблачили наркокартель

Правоохранители обезвредили деятельность криворожского наркокартеля "Двадцатовские", участники которого "обеспечивали" наркотиками почти все регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Более 1200 правоохранителей сегодня, 27 февраля, провели спецоперацию и задержали 37 участников преступного сообщества "Двадцатовские", в том числе десять лидеров", - говорится в сообщении.

В результате обысков были изъяты оружие, боеприпасы, наркотики, деньги в национальной и иностранной валюте. По предварительным данным, ежемесячная прибыль фигурантов от продажи наркотиков достигала более миллиона долларов США.

Отмечается, что правоохранители документировали преступления банды в течение года.

Организаторами картеля оказались три жителя Кривого Рога, имеющие связи в криминальной среде. Сеть состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп.

Фигуранты производили метамфетамин в арендованных гаражных помещениях и в квартире в Кривом Роге. Мощности сети нарколабораторий позволяли в промышленных масштабах производить ежемесячно до 40 кг готовых психотропов. Рынок сбыта охватывал почти все регионы Украины.

Для бесперебойной торговли фигуранты продумывали логистику и обустройство пунктов хранения: так они через разветвленную "курьерскую" сеть реализовывали продукцию крупными и розничными партиями путем "закладок" и методом "из рук в руки".

Денежные средства от сбыта наркотиков лидеры группировок передавали руководителям преступного сообщества "Двадцатовские", которые распределяли их между всеми задействованными в наркобизнесе лицами.

По результатам следственных действий правоохранители задержали 37 участников преступного сообщества, в том числе лидеров, представителей силового блока, "химиков" и сбытчиков.

Им инкриминировано создание, руководство преступной организацией и участие в ней, незаконное изготовление, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, а также предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу

По результатам проведения более 200 обысков полицейские изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоры.

Кроме этого, изъято 310 тысяч долларов США, 103 тысячи евро и более 500 тысяч гривен, оружие и патроны разного калибра, боеприпасы, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, "черновые" записи об изготовлении и сбыте наркотиков, данные дилеров, "клиентов" и должников, а также 40 автомобилей, старинные книги и иконы.

Все задержанные сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней);

- ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).

Следователи Нацполиции направили ходатайство в суд по избранию фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Шестерым лидерам преступной организации уже избрана мера пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога. На изъятые во время процессуальных мер ценности и вещи и имущество участников преступной организации будет наложен арест.