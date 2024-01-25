СБУ обезвредила группировку, которая продавала тяжелые наркотики в странах ЕС (фото)
Правоохранители обезвредили преступную организацию, которая торговала тяжелыми наркотиками в странах ЕС. Были задержаны шесть членов группировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Правоохранители провели операцию
Служба безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировала еще один международный канал продажи тяжелых наркотиков и психотропов в страны Евросоюза.
В результате спецоперации на территории Тернопольской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областей нейтрализовано преступную организацию наркоторговцев.
Во время оперативных мероприятий задержаны 6 участников группировки, которые изготавливали и сбывали промышленные объемы амфетамина, α-PVP, мефедрона LSD.
По имеющимся данным, ежемесячно злоумышленники производили до 40 кг запрещенных веществ на общую сумму более 20 млн гривен.
Товар реализовывали через Telegram
Для производства "товара" они обустроили 2 нарколаборатории. Наркоцеха располагались в подвалах домовладений и гаражах фигурантов. Готовую "продукцию" сбывали в разных регионах Украины через систему так называемых "закладок", которые устанавливали наркодилеры.
Также злоумышленники попытались продавать синтетические наркотики и психотропы в Евросоюз. Чтобы переслать запрещенные вещества за границу, использовали почтовые сервисы, а "заказ" прятали в коробках с бытовой техникой.
Фото: Обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)
Для поиска клиентов участники группировки создали сеть специализированных Telegram-каналов, где предлагали весь "ассортимент собственной продукции".
Что изъяли во время обысков
Во время 34 обысков в нарколабораториях, а также в помещениях и автомобилях фигурантов, обнаружили:
- почти 8 кг α-РVР, амфетамина;
- более 500 литров прекурсоров для изготовления психотропов;
- свыше 600 "закладок", подготовленных к сбыту;
- оборудование для производства и фасовки "товара";
- черновые записи и телефоны с данными о международном наркотрафике;
- почти 0,5 млн гривен, предположительно полученных преступным путем.
Злоумышленникам изберут меру пресечения
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям:
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
- контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств;
- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров.
В СБУ сообщили, что решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к наркогруппировке.
Преступления, связанные со сбытом наркотиков
Сегодня сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили банду наркоторговцев, массово сбывавших кокаин, амфетамин и МДМА.
В ноябре стражи порядка ликвидировали логистический хаб по сбыту наркотиков и психотропов в 14 регионах Украины. "Бизнес" приносил преступникам около 10 млн. гривен ежемесячно.
В конце октября по материалам совместного расследования СБУ и правоохранительных органов Франции и Польши, организаторов международного канала контрабанды тяжелых наркотиков приговорили к заключению.
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